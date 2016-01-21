Китай обещает Ближнему Востоку миллиардные инвестиции

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал странам Ближнего Востока миллиарды долларов в качестве инвестиций, кредитов и финансовой помощи, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В частности, Китай создаст совместный инвестиционный фонд объемом 20 млрд. долларов с ОАЭ и Катаром. Также КНР обещает предоставить 300 млн. долларов для финансирования сотрудничества между Пекином и арабскими странами в правоохранительной сфере.

При этом, выступая с речью в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире, Си Цзиньпин заявил, что Китай не будет использовать свое растущее экономическое могущество для оказания политического давления на страны региона.

Ранее Китай и Египет договорились о реализации нескольких инфраструктурных проектов стоимостью 15 млрд. долларов.

Си Цзиньпин совершает свое первое турне по странам Ближнего Востока в качестве председателя КНР. Ранее он посетил с визитом Саудовскую Аравию, а после Египта направится в Иран.