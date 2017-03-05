Китай не намерен признавать независимость Гонконга

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что слова о независмости Гонконга "не имеют перспектив".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, при этом, утверждает политик, Пекин продолжит ориентироваться на модель, при которой жителям Гонконга будут оставлены широкие полномочия в самоуправлении.

В рамках программы Пекина "Одна страна - две системы" Китай берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории, а Гонконгу доверяются вопросы законодательства, управление полицейскими силами, валютная политика, налоги и миграционные аспекты. Кроме того, сохраняется представительство в международных организациях и мероприятиях.