Китай намерен усилить борьбу с контрабандой металлов

В министерстве коммерции КНР в субботу заявили, что будут наращивать противодействие попыткам незаконного вывоза из Китая металлов, имеющих стратегическое значение для безопасности и национального развития.

В министерстве коммерции КНР в субботу заявили, что будут наращивать противодействие попыткам незаконного вывоза из страны металлов, имеющих стратегическое значение для безопасности и национального развития.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Channel News Asia.

"Случаи контрабанды небольшими группами преступников ради их эгоистичных интересов и случаи сговора между национальными и иностранными силами всё еще происходят", - цитирует телеканал выдержки из заявления ведомства.

В ведомстве отметили, что правонарушители используют фальшивые декларации для грузов или стараются вывозить металлы через третьи страны и вынуждены действовать всё скрытнее. В свою очередь власти КНР будут придерживаться "политики абсолютной нетерпимости" к таким действиям, добавили в ведомстве.

Телеканал напоминает, что КНР с 2023 года стала вводить ограничения на экспорт ряда ресурсов. Власти начали специальную кампанию борьбы с контрабандой галлия, германия, сурьмы и вольфрама.

Ранее КНР ввела экспортный контроль в отношении поставок редкоземельных металлов, что осложнило работу автоиндустрии в мире, в том числе в США. В свою очередь Вашингтон ввел экспортный контроль на поставки программного обеспечения в Китай. В итоге стороны приступили к торговым переговорам. Так, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого лидеры обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами.

27 июня Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем. В министерстве коммерции КНР подтвердили, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых договоренностей. Отмечалось, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами". США со своей стороны отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, добавили в китайском министерстве.