Китай намерен искоренить нищету к 2020 году

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Власти Китая заявили о планах полностью искоренить нищету в ближайшие шесть лет, говорится в сообщении Государственного совета КНР, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

По официальным данным, сегодня около 70 млн. граждан Китая живут за чертой бедности, большая часть из них проживает в сельской местности.

Таким образом, для выполнения плана властям необходимо добиться того, чтобы каждый месяц количество нищих сокращалось примерно на один миллион человек.

Как сообщает информационное агентство Синьхуа, около 12,3 млн. человек смогли выбраться из нищеты в 2014 году (в 2011 году этот показатель составил 43,3 млн. человек).

В рамках плана, который будет обсуждаться в октябре, предполагается улучшить работу коммунальных служб, увеличить финансирование строительства сельских дорог и больниц.

Китайские власти также планируют создавать дополнительные рабочие места для выпускников университетов, чтобы побороть безработицу, которая стала одной из причин замедления экономического роста в стране.