Китай начал испытания палубного истребителя следующего поколения

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к испытанию палубного истребителя нового поколения.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в эфире Центрального телевидения Китая рассказал военный летчик, член экипажа авианосца "Ляонин" Чжан Найган.
Согласно информации, Китай разрабатывает палубный истребитель, который называют J-31 или J-35.
Считается, что он является одной из модификаций китайского тяжелого двухдвигательного истребителя пятого поколения FC-35, который совершил свой первый полет в 2012 году.
В настоящее время основным палубным истребителем НОАК является J-15, который в свою очередь был разработан Китаем на основе приобретенного у Украины прототипа Су-33.