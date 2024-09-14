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Китай начал испытания палубного истребителя следующего поколения

Китай начал испытания палубного истребителя следующего поколения Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к испытанию палубного истребителя нового поколения.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 11:40
Китай начал испытания палубного истребителя следующего поколения

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к испытанию палубного истребителя нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в эфире Центрального телевидения Китая рассказал военный летчик, член экипажа авианосца "Ляонин" Чжан Найган.

Согласно информации, Китай разрабатывает палубный истребитель, который называют J-31 или J-35.

Считается, что он является одной из модификаций китайского тяжелого двухдвигательного истребителя пятого поколения FC-35, который совершил свой первый полет в 2012 году.

В настоящее время основным палубным истребителем НОАК является J-15, который в свою очередь был разработан Китаем на основе приобретенного у Украины прототипа Су-33.

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