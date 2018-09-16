Китай может отказаться от торговых переговоров с США

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США на фоне заявлений американской стороны об очередных торговых пошлинах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Если введут дополнительные пошлины, китайская сторона вполне может не поехать… Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет", — заявил источник издания, "занимающий высокий пост в правительстве".