​В Китае более 20 человек пропали без вести после крушения катера

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В китайской провинции Цзянс на реке Янцзы произошло крушение катера, в результате которого около 20 человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

По предварительным данным, на борту катера могли находиться около восьми иностранных граждан из Индонезии, Японии и Франции.

Владелец судна заявил, что катер совершал пробное плавание.

Спасатели приступили к поисковой операции, в ходе которой уже удалось найти трех человек.