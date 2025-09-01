Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма Snapback

Министры иностранных дел Китая, Ирана и России направили совместное письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили попытку европейских стран инициировать механизм Snapback.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Аббас Арагчи в своем аккаунте в соцсети X.

"Попытка Европы инициировать Snapback юридически необоснованна и политически разрушительна", - заявил Арагчи.

Он подчеркнул, что последовательность событий не может быть переписана. По словам главы иранского МИД, действия США и "евротройки" противоречат резолюции 2231 СБ ООН, которая отменила санкции против Ирана в 2015 г. по ядерному соглашению (СВПД).

Иран, Китай и Россия также напомнили о принципе международного права: права и обязанности неотделимы, и государства, нарушающие соглашения, не могут претендовать на их преимущества.

Документ фиксирует позицию трех стран и призывает к восстановлению верховенства международного права для эффективной работы дипломатии.