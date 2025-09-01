    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма Snapback

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 19:01
    Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма Snapback

    Министры иностранных дел Китая, Ирана и России направили совместное письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили попытку европейских стран инициировать механизм Snapback.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Аббас Арагчи в своем аккаунте в соцсети X.

    "Попытка Европы инициировать Snapback юридически необоснованна и политически разрушительна", - заявил Арагчи.

    Он подчеркнул, что последовательность событий не может быть переписана. По словам главы иранского МИД, действия США и "евротройки" противоречат резолюции 2231 СБ ООН, которая отменила санкции против Ирана в 2015 г. по ядерному соглашению (СВПД).

    Иран, Китай и Россия также напомнили о принципе международного права: права и обязанности неотделимы, и государства, нарушающие соглашения, не могут претендовать на их преимущества.

    Документ фиксирует позицию трех стран и призывает к восстановлению верховенства международного права для эффективной работы дипломатии.

    Иран   Россия   Китай   ООН  

    Последние новости

    19:17
    Фото

    Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

    Внешняя политика
    19:14

    Вюсал Халилов: Мировой финал ICPC учит инженеров фундаментальным знаниям

    ИКТ
    19:02
    Фото

    Азербайджан представлен на панельной дискуссии о роли ОТГ в зеленых инновациях в Стамбуле

    Внешняя политика
    19:01

    Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма Snapback

    Другие страны
    18:53

    Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

    Индивидуальные
    18:52

    Фариз Исмаилзаде: Проведение финала конкурса ICPC в Азербайджане способствует укреплению имиджа страны

    ИКТ
    18:39

    Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

    Командные
    18:37

    Умер бывший чемпион Европы и соперник Мухаммеда Али боксер Джо Багнер

    Спорт
    18:36

    В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания "коалиции решительных" в Париже

    Другие
    Лента новостей