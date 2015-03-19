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    Китай и Япония проводят первые за 4 года переговоры

    Переговоры проходят на уровне представителей министерств обороны и иностранных дел

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Китай и Япония проводят первые за четыре года переговоры на уровне представителей министерств обороны и иностранных дел. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, переговорный процесс были приостановлен в 2011 году в связи с территориальным спором из-за островов Сенкаку, которые в КНР называют Дяоюйдао.

    Кроме того, в Пекине недовольны тем, что Токио не готов принести извинения за свою агрессию против Китая в годы Второй мировой войны.

    При этом обе стороны подчеркивают, что для поддержания мирных отношений необходим искренний диалог.

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