Китай и Вьетнам договорились в Ханое об укреплении связей

Во вьетнамской столице Ханое состоялась встреча премьер-министра Китая Ли Цяна с президентом Вьетнама То Ламом.

Во вьетнамской столице Ханое состоялась встреча премьер-министра Китая Ли Цяна с президентом Вьетнама То Ламом.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило правительство Вьетнама.

Согласно информации, стороны договорились об укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности, а также в экономике. В частности, Китай пообещал открыть свой рынок для экспорта большего объема вьетнамской сельскохозяйственной продукции, а Вьетнам будет содействовать китайским инвесторам.

Отмечается, что страны будут также сотрудничать в развитии железнодорожной инфраструктуры.

По данным Reuters, в рамках официального трехдневного визита премьера КНР во Вьетнам ожидается подписание новых двусторонних соглашений, включая пакты по укреплению инфраструктурных и экономических связей. Ожидается, что Ли Цян встретится с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и примет участие в бизнес-форуме в Ханое.