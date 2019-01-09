Китай и США продлили торговые переговоры в Пекине еще на сутки

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Участники переговоров по торгово-экономическим вопросам между КНР и Соединенными Штатами решили продлить консультации еще на одни сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Global Times.

По мнению аналитиков издания, в ходе текущей встречи Пекин и Вашингтон намерены достигнуть договоренностей, которые станут важным шагом к прекращению споров. Несмотря на то, что компетентные источники газеты не прокомментировали детали переговоров, китайские обозреватели ожидают оптимального и взаимовыгодного решения по их итогам. "Главная цель текущего раунда консультаций - обеспечить стабильность на рынках, которые к концу 2018 года продемонстрировали колебания", - полагает сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества Китая Мэй Синьюй.

Как отмечают китайские аналитики, участники переговоров, судя по всему, уже достигли консенсуса по ряду вопросов, в том числе касающихся закупок Пекином американских энергоносителей и аграрной продукции. В то же время самые комплексные проблемы, такие как изменение некоторых аспектов торгово-экономической стратегии двух стран, вызывающих раздражение, по мнению обозревателей издания, еще предстоит решать на более высоком уровне.

"Судя по всему мы достигнем определенной сделки по пошлинам, но не стоит проявлять чрезмерный оптимизм. [США] могут отказаться от договоренностей в любой момент, как это было и раньше", - подчеркнул Мэй Синьюй. Он также напомнил, что торговые консультации в Пекине одновременно сопровождались событиями в геополитической плоскости: в понедельник американские ВС направили в Южно-Китайское море ракетный эсминец, что вызвало протест со стороны КНР, которая в ответ была вынуждена передислоцировать в этот стратегически важный регион авиацию и боевые корабли.

"[Президент США Дональд] Трамп стремится к торговой сделке с Китаем, в то же время он не желает проявить слабину перед собственной страной. Поэтому такие действия [Соединенных Штатов] скорее следует считать попыткой спасти свой имидж, нежели неким тактическим ходом", - считает сотрудник Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин.

Ранее Трамп предложил Apple перенести производство из Китая в США.