Китай и РФ планируют подписать ряд межправительственных документов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на встрече в Москве обсудят двусторонние отношения с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
"Стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов", - говорится в сообщении.
Согласно информации, особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфера.
В Кабмине подчеркнули, что стороны также намерены подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.