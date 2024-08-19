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Китай и РФ планируют подписать ряд межправительственных документов

Китай и РФ планируют подписать ряд межправительственных документов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на встрече в Москве обсудят двусторонние отношения с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов.
Другие страны
19 августа 2024 г. 11:54
Китай и РФ планируют подписать ряд межправительственных документов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на встрече в Москве обсудят двусторонние отношения с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

"Стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов", - говорится в сообщении.

Согласно информации, особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфера.

В Кабмине подчеркнули, что стороны также намерены подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

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