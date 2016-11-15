Китай и Перу подписали торговые соглашения на 2 млрд долларов США

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Китай и Перу подписали торговые соглашения на общую сумму в 2 млрд долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Соглашения были подписаны в преддверии открытия саммита АТЭС. Соглашения включают в себя сделки в сфере легкой промышленности, текстильной промышленности, сельскохозяйственной продукции, медицины, купли-продажи металлов и минералов.

"Китайско-перуанская торговля добилась роста и прогресса, несмотря на сложную и неблагоприятную ситуацию в мире", - заявил на церемонии подписания представитель министерства коммерции КНР Чжу Юн.

Министерская встреча АТЭС в Лиме в Перу запланирована на 17-18 ноября. Саммит лидеров стран АТЭС состоится 19-20 ноября.