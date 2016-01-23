Китай и Иран выступают против несправедливых санкций

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Китай и Иран выступают против применения санкций в отношении других стран.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении, подписанном в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Иран.
"Китай и Иран выступают против применения или угрозы применения силы, введения несправедливых санкций против других государств и терроризма в любых его формах", - цитирует подписанный документ агентство Синьхуа.
Согласно документу, "стороны выступают за то, чтобы международные проблемы решались посредством переговоров и политического диалога".
News DepartmentАвтор новости
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