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Китай готовит встречу Си Цзиньпина с Байденом

Китай готовит встречу Си Цзиньпина с Байденом Официальные лица Китая готовят встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на полях саммита "Большой двадцатки" или саммита АТЭС, которые состоятся в ноябре.
Другие страны
12 августа 2022 г. 21:10
Китай готовит встречу Си Цзиньпина с Байденом

Официальные лица Китая готовят встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на полях саммита "Большой двадцатки" или саммита АТЭС, которые состоятся в ноябре.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, планирование этой части зарубежной поездки китайского лидера находится на ранней стадии и подлежит дальнейшей корректировке. Отмечается, что в случае, если данные планы подтвердятся, Си Цзиньпин осуществит первую почти за три года зарубежную поездку и впервые очно встретится с Байденом с момента инаугурации американского лидера в январе 2021 года.

Ранее представитель администрации США сообщила на специальном брифинге, посвященном состоявшейся в конце июля телефонной беседе лидеров США и Китая, что Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Çin Bayden və Si Cinpinin görüşünə hazırlıq görür”

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