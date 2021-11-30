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Китай готов провести Олимпийские игры несмотря на "омикрон"-штамм

Китай готов провести Олимпийские игры несмотря на "омикрон"-штамм Китай в соответствии с намеченными планами проведет зимние Олимпийские игры, несмотря на распространение в мире "омикрон"-штамма.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 12:35
Китай готов провести Олимпийские игры несмотря на омикрон-штамм

Китай в соответствии с намеченными планами проведет зимние Олимпийские игры, несмотря на распространение в мире "омикрон"-штамма.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Что касается влияния штамма "омикрон" на зимние Олимпийские игры, я думаю, что оно определенно принесет некоторые вызовы в области профилактики и контроля, однако благодаря опыту Китая в области предотвращения распространения и борьбы с COVID-19 я полностью уверен, что зимние Олимпийские игры будут успешно проведены в соответствии с графиком", — подчеркнул дипломат.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля следующего года.

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Версия на азербайджанском языке Çində Qış Olimpiya Oyunları vaxtında keçiriləcək
Версия на английском языке China ready to hold Olympic Games despite omicron strain

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