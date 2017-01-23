Китай бьет рекорды рождаемости

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В 2016 году в Китае родились 17,86 млн человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ян Вэньчжуан.

Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше. Таких показателей удалось достичь несмотря на то, что число женщин детородного возраста снизилось на 5 млн человек.

Таким образом, считают китайские власти, отмена политики "одна семья - один ребенок" оказалась "очень своевременной и очень эффективной".

Китай решил внести поправки в свою демографическую политику в конце октября 2015 года. Правящая коммунистическая партия разрешила семьям иметь по двое детей.