Китаец в больницах заразил 78 человек COVID-19

В китайском городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) пациент из-за халатности врачей заразил как минимум 78 человек, после чего власти вынуждены были принять решение закрыть город для людей без регистрации в нем.

Как передает Report, oб этом сообщает The Paper.

Известно, что 87-летний Чэнь обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Его госпитализировали во вторую больницу города, где у него со 2 по 6 апреля была высокая температура. При этом врачи по непонятной причине не делали ему тест на коронавирус, а сам мужчина был уверен, что у него гипостатическая пневмония из-за того, что он много времени провел в лежачем положении.

6 апреля больного без специальной защиты перевели в первую больницу Харбинского медицинского университета. Там его снова не протестировали на COVID-19, а положили в обычную палату на восемь человек. В итоге Чэнь прямо или косвенно заразил 78 человек — других пациентов и медперсонал. После расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 18 должностных лиц, включая заместителя мэра Харбина Чэнь Юаньфэйя.

После этой вспышки инфекции в городе ввели новые ограничительные меры. Так, въезд в город разрешен только людям с регистрацией в нем, а выход на улицу без масок запрещен.