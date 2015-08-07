​Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report, соответствующее сообщение распространила Евразийская экономическая комиссия.

"6 августа вступает в силу договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС. Киргизия становится пятым полноправным членом Евразийского экономического союза наряду с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Россией", - отмечалось в сообщении.

Договор о присоединении был подписан 23 декабря 2014 года, а протоколы, которые являются неотъемлемой частью договора, - 8 мая 2015 года.