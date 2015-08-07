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    ​Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС

    Договор о присоединении был подписан 23 декабря 2014 года

    Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Как передает Report, соответствующее сообщение распространила Евразийская экономическая комиссия.

    "6 августа вступает в силу договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС. Киргизия становится пятым полноправным членом Евразийского экономического союза наряду с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Россией", - отмечалось в сообщении.

    Договор о присоединении был подписан 23 декабря 2014 года, а протоколы, которые являются неотъемлемой частью договора, - 8 мая 2015 года.

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