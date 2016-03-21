Киргизия и Узбекистан сократили число военных на спорном участке границы

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Киргизия и Узбекистан сократили число военнослужащих, которые ранее были дислоцированы на несогласованном участке общей границы в районе местности Чаласарт. Об этом сообщила киргизская Пограничная служба.

С обеих сторон в данном районе осталось всего по восемь военнослужащих, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Обстановка на киргизско-узбекском участке государственной границы в местности Чаласарт характеризуется как относительно стабильная", - отмечается в документе. С киргизской стороны данный участок охраняют только военнослужащие погранслужбы. Узбекистан в пятницу в районе Чаласарта выставил 2 БТР и 40 военнослужащих на несогласованном участке границы, в одностороннем порядке закрыл контрольно-пропускной пункт "Маданият-автодорожный" на границе с Киргизией и ввел ограничения для киргизских граждан на пункте пропуска "Достук-автодорожный".

В ответ киргизская сторона также выставила 2 БТР, выдвинула в этот район бойцов спецназа и прекратила пропуск граждан Узбекистана и их автотранспорта на контрольно-пропускных пунктах "Баймак-автодорожный", "Кен-Сай-автодорожный" и "Кадамжай-автодорожный".