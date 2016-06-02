​Кирби: США и Россия не планируют общих операций по борьбе с ИГИЛ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ США будут в тесной связи с РФ в вопросе борьбы с ИГИЛ в Сирии, но общих операций не планируется.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Мы давно говорили, что должен быть уровень кооперации здесь. В основном между российскими военными и министерством обороны (США). Никаких совместных операций не было, мне неизвестно о планах начать какие-либо специальные операции. Но мы будем в тесной связи с российскими официальными лицами в вопросе того, как лучше бороться с группами вроде "Ан-Нусра" и ДАИШ в Сирии. Есть много разных предложений и вариантов, которые обсуждаются, но деталей у меня сейчас нет", — заявил Кирби на брифинге.