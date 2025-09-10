ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Кир Стармер об инциденте в Польше: Это безрассудный шаг со стороны РФ

    10 сентября, 2025
    • 14:03
    Кир Стармер об инциденте в Польше: Это безрассудный шаг со стороны РФ

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "Коалиция желающих" продолжит усиливать давление на президента РФ Владимира Путина.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    Стармер заявил, что вторжение российских беспилотников по территории страны-участницы НАТО (Польши - ред.) является "крайне тревожным и безрассудным".

    Британский премьер также сообщил, что провел телефонный разговор с польским коллегой Дональдом Туском и выразил ему свою поддержку: "Я искренне благодарен НАТО и польским войскам, которые оперативно отреагировали и защитили Альянс".

    Глава британского правительства подчеркнул, что этот инцидент демонстрирует те трудности, с которыми сталкивается народ Украины.

    "Это был крайне безрассудный шаг со стороны России, который лишь напоминает нам о вопиющем пренебрежении президента Путина к миру, а также о постоянных обстрелах, которым ежедневно подвергаются ни в чем не повинные украинцы", - заявил он.

    Кир Стармер добавил, что он и "коалиция желающих" будут продолжать оказывать давление на президента РФ "до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир" в Украине.

    Kir Starmer Polşadakı insidentlə bağlı: Bu, Rusiya tərəfindən atılan məsuliyyətsiz addımdır
    Keir Starmer slams Poland incident as 'an extremely reckless move by Russia'

