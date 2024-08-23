Кипр с начала года депортировал почти 7 тыс. мигрантов

Почти 7 тыс. нелегальных мигрантов было депортировано с начала 2024 года с территории Кипра в страны своего происхождения.

Почти 7 тыс. нелегальных мигрантов было депортировано с начала 2024 года с территории Кипра в страны своего происхождения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В 2024 году, в период до 22 августа, в рамках предпринимаемых полицией усилий по возвращению граждан третьих стран на родину, с территории Республики Кипр в страны своего происхождения были депортированы или репатриированы в общей сложности 6 800 человек, незаконно проживавших на Кипре", - отмечается в заявлении.

Для сравнения, полиция привела статистику 2023 года, когда за аналогичный период в неполные девять месяцев кипрские власти отправили на родину 5 997 нелегалов.