Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС

С 1 января 2026 года Кипр начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Дании.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Председательство продлится до 1 июля.

Государство, которое председательствует, организует и председательствует на заседаниях Совета ЕС (кроме Совета по иностранным делам), формирует повестку дня и определяет приоритеты на полгода, ведет переговоры между странами ЕС.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.