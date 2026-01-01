Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС
Другие страны
С 1 января 2026 года Кипр начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Дании.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Председательство продлится до 1 июля.
Государство, которое председательствует, организует и председательствует на заседаниях Совета ЕС (кроме Совета по иностранным делам), формирует повестку дня и определяет приоритеты на полгода, ведет переговоры между странами ЕС.
Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.
