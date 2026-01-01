Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 10:43
    Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС

    С 1 января 2026 года Кипр начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Дании.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Председательство продлится до 1 июля.

    Государство, которое председательствует, организует и председательствует на заседаниях Совета ЕС (кроме Совета по иностранным делам), формирует повестку дня и определяет приоритеты на полгода, ведет переговоры между странами ЕС.

    Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.

    Кипр председательство Совет ЕС
    Kipr Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyə başlayır

    Последние новости

    11:01

    Внешняя политика в 2025 году: исторические результаты и новые начинания - АНАЛИТИКА

    Внешняя политика
    10:48

    МВД: За минувшие сутки найдены пятеро пропавших без вести

    Происшествия
    10:43

    Кипр начинает председательствовать в Совете ЕС

    Другие страны
    10:34

    В Сумгайыте загорелся цех по производству клея

    Происшествия
    10:25

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.01.2026)

    Финансы
    10:24

    В праздничный день задержаны 20 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    10:16

    При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек

    Другие страны
    09:59

    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Другие страны
    09:47

    К Казахстану перешло председательство в ЕАЭС

    В регионе
    Лента новостей