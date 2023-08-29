О нас

Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны в водах у Корейского полуострова

Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны в водах у Корейского полуострова Конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова и повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе на море.
Другие страны
29 августа 2023 г. 04:51
Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны в водах у Корейского полуострова

Конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова и повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе на море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения командования ВМС Корейской народной армии.

"Некоторое время назад лидеры банд из США, Японии и Южной Кореи собрались вместе и объявили, что будут проводить различные совместные военные учения и приступили к их реализации. Из-за безрассудных конфронтационных маневров враждебных сил, в том числе США, воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Сложившаяся ситуация требует от наших ВМС приложить все усилия для поддержания постоянной боевой готовности, готовности сломить волю противника к войне в случае непредвиденных обстоятельств", - добавил лидер КНДР.

Ким Чен Ын посетил морское командование по случаю отмечаемого в стране Дня ВМС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kim Çen In: “ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreyanın hərəkətləri nüvə müharibəsi riskini artırır”

Самое важное

Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi