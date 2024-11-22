Ким Чен Ын заявил о неизменности враждебной политики Вашингтона к Пхеньяну

Переговоры с США на различных уровнях лишь показали неизменность враждебной политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну.

Переговоры с США на различных уровнях лишь показали неизменность враждебной политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну.

Как передает Report , об этом на открытии выставки вооружений в Пхеньяне заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В переговорах с США мы зашли так далеко, как только было можно, но результаты оставили уверенность не в стремлении сверхдержавы к мирному сосуществованию, а в неизменной враждебной, агрессивной политике и последовательной силовой позиции", - сказал он.

"Чрезвычайная ситуация, которая создана сегодня в регионе Корейского полуострова, отнюдь не является результатом недопонимания другой стороны", - добавил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели несколько встреч. Их второй саммит в Ханое в 2019 году, на котором обсуждалась денуклеаризация полуострова, завершился безрезультатно.