О нас

Ким Чен Ын заявил о неизменности враждебной политики Вашингтона к Пхеньяну

Ким Чен Ын заявил о неизменности враждебной политики Вашингтона к Пхеньяну Переговоры с США на различных уровнях лишь показали неизменность враждебной политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 07:20
Ким Чен Ын заявил о неизменности враждебной политики Вашингтона к Пхеньяну

Переговоры с США на различных уровнях лишь показали неизменность враждебной политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну.

Как передает Report, об этом на открытии выставки вооружений в Пхеньяне заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В переговорах с США мы зашли так далеко, как только было можно, но результаты оставили уверенность не в стремлении сверхдержавы к мирному сосуществованию, а в неизменной враждебной, агрессивной политике и последовательной силовой позиции", - сказал он.

"Чрезвычайная ситуация, которая создана сегодня в регионе Корейского полуострова, отнюдь не является результатом недопонимания другой стороны", - добавил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели несколько встреч. Их второй саммит в Ханое в 2019 году, на котором обсуждалась денуклеаризация полуострова, завершился безрезультатно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kim Çen In: Vaşinqtonun Pxenyana qarşı düşmənçilik siyasəti dəyişməyib

Экслюзивные новости

Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi