Ким Чен Ын: Я не хочу, чтобы мои дети носили ядерное оружие в сумке

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность отказаться от ядерного оружия ради своих детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом рассказал бывший директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким.

По его словам, американский госсекретарь Майк Помпео поинтересовался у Ким Чен Ына, действительно ли он готов к денуклеаризации. В ответ глава КНДР напомнил, что является мужем и отцом.

"…я не хочу, чтобы мои дети носили с собой ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь", — сказал северокорейский лидер.