Ким Чен Ын выведет отношения КНДР и Китая на новую стадию развития

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития. Об этом он заявил в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао.

Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.

"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, Сун Тао прибыл в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 106-й годовщины со дня рождения первого президента республики Ким Ир Сена.