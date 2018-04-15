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    Ким Чен Ын выведет отношения КНДР и Китая на новую стадию развития

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития. Об этом он заявил в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао.

    Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.

    "Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", - говорится в сообщении агентства.

    Как отмечается, Сун Тао прибыл в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 106-й годовщины со дня рождения первого президента республики Ким Ир Сена. 

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