Лидер КНДР высказался о возможности объединения двух Корей

Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что объединение КНДР с Южной Кореей невозможно, поскольку эти два государства враждебны.

Как передает Report, его речь на заседании Верховного народного собрания КНДР приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Республика Корея американизирована во всех областях и представляет собой наполовину парализованное уродливое формирование, зависимое государство. Это полностью чуждая страна", - подчеркнул северокорейский лидер.

По его словам, смена руководства соседней страны не меняет ее враждебности КНДР.

"Разве есть в истории пример, когда настолько враждебные государства объединялись?", - заявил Ким.

По словам главы КНДР, невозможность объединения двух Корей будет закреплена законодательно.