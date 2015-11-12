Ким Чен Ын выразил стремление к установлению дружеских отношений с Южной Кореей

Bakı. 12 noyabr. REPORT.AZ/ Во время встречи с заместителем председателя Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проведению административной реформы и экс-главой отделения пропаганды ЦК КПК, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил стремление к уменьшению напряженности на Корейском полуострове и установлению дружеских отношений с Республикой Корея, передает Chosun Ilbo, информирует "Report" со ссылкой на Газета.Ru.

В ходе переговоров с делегацией их Южной Кореи бывший завотделением пропаганды Китая заявил об уверенности в постепенном улучшении отношений между странами, на которое, по его словам, потребуется некоторое время.

Он также опроверг слухи о возможном визите Ким Чен Ына в КНР в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Трудовая партия Кореи приняла решение о проведении первого с 1980 года съезда, где будет принято решение о дальнейшем направлении развития КНДР.