Ким Чен Ын: Все США находятся в радиусе действия нашего ядерного оружия

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ КНДР в 2017 году завершила создание национальных ядерных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын.

"Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны", - подчеркнул Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.

По информации Reuters, северокорейский лидер заявил, что США никогда не смогут начать войну с его страной. По его словам, имеющиеся у него ядерное оружие способно достичь материковой части США.

“Все США находятся в радиусе действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка же у меня на столе. Это не угроза, а реальность, “- заявил северокорейский лидер.