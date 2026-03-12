Ким Чен Ын вместе с дочерью опробовал новый пистолет северокорейского производства

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил одно из военных предприятий страны, где опробовал новый пистолет северокорейского производства.

Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.

"Я уже получал рапорт Министерства обороны и Генерального штаба о том, что новый пистолет получил хорошую оценку за превосходство конструкции, точность, направленность и способность к боевому применению. А сегодня лично увидел разработанный самый лучший пистолет", - отметил Ким Чен Ын.

Он отметил важную роль предприятия, занимающегося производством переносных вооружений легких типов, включая пистолет, в укреплении боеспособности армии, и подчеркнул, что следует расширять производительность завода.

О том, что у Ким Чен Ына есть дочь, стало известно в ноябре 2022 года, когда она сопровождала отца на запуске МБР "Хвасон-17". Разведка Южной Кореи считает, что глава КНДР планирует назначить Ким Чжу Э преемницей - девочка часто посещает с отцом государственные мероприятия.