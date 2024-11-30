Ким Чен Ын: США обостряют конфликт в Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что США затягивают и обостряют конфликт в Украине, принимая безответственные меры.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что США затягивают и обостряют конфликт в Украине, принимая безответственные меры.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын, выражая серьезную озабоченность развитием обостряющейся с каждым днем ситуации в Украине, высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству", - передает ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, использование западного оружия дальнего радиуса действия для ударов по территории России представляет собой прямое вмешательство в конфликт, и подобные действия "должны осуждаться международным сообществом".

Северокорейский лидер добавил, что "правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ".