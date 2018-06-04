Ким Чен Ын сменил военное руководство Северной Кореи

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил троих представителей военного командования страны. Как передает Report со ссылкой на Lenta, об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

Своих постов лишились министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, руководитель Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальник главного политического управления армии Ким Чон Гак.

Смена военного руководства страны, вероятно, связана с предстоящей 12 июня в Сингапуре встречей с президентом США Дональдом Трампом. Один из собеседников агентства утверждает, что вышеуказанные генералы выступали против смены политического курса страны, подразумевающей денуклеаризацию Корейского полуострова.

Другой источник в разведывательных структурах говорит об омоложении руководства.