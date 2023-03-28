О нас

Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия

Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества с целью наращивания ядерного потенциала страны.
Другие страны
28 марта 2023 г. 07:07
Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества с целью наращивания ядерного потенциала страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Для полного выполнения плана ЦК [Трудовой партии Кореи] по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия", - сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также подчеркнул, что развитие ядерного потенциала необходимо для защиты суверенитета. "Мы должны продолжать стремиться к постоянному укреплению наших ядерных сил", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kim Çen In nüvə silahı üçün materialların istehsalını artırmağı əmr edib

Самое важное

Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
27 марта 2023 г. 19:57
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
27 марта 2023 г. 19:53
Байден поздравил Ильхама Алиева
Байден поздравил Ильхама Алиева
27 марта 2023 г. 19:48
Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле
Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле
27 марта 2023 г. 17:25
Сотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
ФотоСотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
27 марта 2023 г. 11:34
Президент Галатасарая вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
ФотоПрезидент "Галатасарая" вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
26 марта 2023 г. 23:36
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем Карабах - Галатасарай
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем "Карабах" - "Галатасарай"
26 марта 2023 г. 23:13
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
25 марта 2023 г. 18:42
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
25 марта 2023 г. 17:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi