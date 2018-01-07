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    Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

    Северокорейский лидер призвал не «ворошить прошлое»

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    «Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — говорится в тексте сообщения.

    При этом отмечается, что северокорейский лидер призвал не «ворошить прошлое» и работать в направлении улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

    «Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений. — RT) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — сообщает агентство.

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