Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

«Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что северокорейский лидер призвал не «ворошить прошлое» и работать в направлении улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

«Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений. — RT) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — сообщает агентство.