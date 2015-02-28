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    Ким Чен Ын призвал армию КНДР готовиться к войне с США

    Сложившаяся ситуация требует, чтобы все единицы корейской народной армии были готовы к войне

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию страны готовиться к войне с США и их союзниками. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 

    "Сложившаяся ситуация, когда великая война за национальное воссоединение находится под рукой, требует, чтобы все единицы корейской народной армии стали элитой, полностью готовой к войне", — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Ранее власти КНДР пригрозили Южной Корее "самым несчастным концом", в случае если она присоединится к США в "агрессивной войне" против Пхеньяна.

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