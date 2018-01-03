Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 10:30 по бакинскому времени.

Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.