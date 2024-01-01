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Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи

Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи Вашингтон и Сеул в случае конфронтации.
Другие страны
1 января 2024 г. 05:23
Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи Вашингтон и Сеул в случае конфронтации.

Как передает Report, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперед нашей революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов "Республики Корея", пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов", — говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын готов пустить в ход весь арсенал "сверхмощных средств", чтобы уничтожить врагов.

До этого северокорейский лидер заявлял, что на Корейском полуострове находятся два самых враждебных государства. Он допустил возможность обострения конфликта на Корейском полуострове. Он также призывал страну активизировать подготовку к возможной войне.

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In ABŞ və Cənubi Koreyanın paytaxtlarını məhv etməklə hədələyib

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