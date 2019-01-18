Ким Чен Ын посетит в феврале Вьетнам

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын может в феврале отправиться с официальным государственным визитом во Вьетнам.

Как передаёт Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из них даже назвал примерные сроки поездки – после 4-8 февраля. При этом не уточняется, планируется ли в то же время встреча главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщали СМИ, именно Вьетнам рассматривается как площадка для второй встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Министерство иностранных дел Вьетнама отказалось комментировать для Reuters эту информацию.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Дональд Трамп предложил провести следующую встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме в середине февраля. По данным агентства, Пхеньян рассматривает предложение Вашингтона, но официального ответа пока не последовало.

Напомним, что по словам президента Республики Корея Мун Чжэ Ина встреча лидеров КНДР и США состоится в ближайшее время.