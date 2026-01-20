Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии по случаю завершения первого этапа реконструкции и модернизации Рёнсонского машиностроительного объединения освободил от должности заместителя премьер-министра страны Ян Сын Хо.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    По словам Ким Чен Ына, выступившего на мероприятии с речью, процесс первой очереди модернизации столкнулся с "излишним искусственным хаосом из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб".

    Он указал, что некоторые руководители оказались "не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом", и призвал "перестать полагаться на тех, кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности". После этих слов Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо, сравнив его с "козлом, запряженным в телегу". При этом, указал лидер страны, он не считает, что вице-премьер совершил антипартийные действия: речь, скорее, идет о случайной кадровой ошибке.

    Участники церемонии выразили полную поддержку Ким Чен Ыну, говорится в сообщении ЦТАК. После этого премьер-министр Пак Тхэ Сон перерезал красную ленту в честь завершения строительства, а лидер страны осмотрел Рёнсонское машиностроительное объединение. Он указал, что предприятие сделало крупный шаг в осуществлении модернизации, тем самым укрепив основы самостоятельной экономики.

