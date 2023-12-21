Ким Чен Ын: КНДР на провокации ответит применением ядерного оружия

КНДР незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия в случае провокаций со стороны других государств.

КНДР незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия в случае провокаций со стороны других государств.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын.

Политик накануне, 20 декабря, встретился с военнослужащими главного ракетного управления, участвовавшими в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", и поздравил их с удачным запуском.

"Военная деятельность продемонстрировала эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия", - пообещал он.

В сентябре 2022 года Северная Корея провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне.

Был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.