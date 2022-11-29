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Украина попросила у США дополнительные объемы газа для отопительного сезона

Украина попросила у США дополнительные объемы газа для отопительного сезона Председатель правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов обсудил вопрос о предоставлении дополнительного объема газа для отопительного сезона с главой европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию Эрином МакКи.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 13:01
Украина попросила у США дополнительные объемы газа для отопительного сезона

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов обсудил вопрос о предоставлении дополнительных объемов газа для отопительного сезона с главой европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин МакКи.

Как передает Report, об этом А.Чернышов написал в социальных сетях.

"Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию. Провел встречу с Эрин МакКи, заместителем главы USAID по Европе и Евразии. Главный вопрос - дополнительный объем газа, необходимый на этот отопительный сезон", — говорится в сообщении.

Чернышов подчеркнул, что также обсудил с МакКи предоставление Киеву метанола, газовых компрессоров и дизельных генераторов, а также оборудования для газодобычи.

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