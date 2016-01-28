​Киев отказался участвовать в Генассамблее ПАЧЭС в Москве

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Украина отказалась от участия в 47-й Генассамблее Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"На заседании комитета по иностранным делам народные депутаты - члены комитета - единогласно поддержали предложение руководителя постоянной делегации в ПАЧЭС Людмилы Денисовой об отказе от участия в 47-й Генеральной Ассамблее, проведение которой запланировано на 28-30 июня в Москве", - говорится в сообщении.

Кроме того, Киев будет пытаться продвигать идею бойкота Генассамблеи среди других государств-членов ПАЧЭС.

"Уже подготовлено письмо председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана министру иностранных дел Павлу Климкину с просьбой дать поручение дипломатическим представительствам Украины за рубежом провести надлежащую работу по выработке общего подхода среди государств-членов организации ЧЭС относительно отказа от участия в 47-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС", - отметили в "Народном фронте".

Генеральная Ассамблея ПАЧЭС созывается дважды в год на очередное пленарное заседание. В организации - 12 членов: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Турция, Украина.