Киев обнародовал детали соглашения, подписанного с США

13:14 Офис президента Украины обнародовал суть соглашения по редким металлам, подписанного с США.

В офисе президента Украины рассказали о сути соглашения по редким металлам, подписанного с США.

В беседе с восточноевропейским бюро Report советник офиса президента Украины Михайло Подоляк отметил, что это означает, что Белый дом не отстранится от решения украинской проблемы.

"Война в Украине определяет формат глобальных отношений, которые будут существовать после нее. США хотят доминировать и в этот период. Они, конечно же, будут оказывать непосредственное влияние как на Европу, так и глобальную торговлю и глобальные экономические и политические отношения", - сказал он.

Подоляк заявил, что хотел бы особо отметить две части соглашения по редким металлами. "Экономическая часть соглашения предусматривает, что Украина позволит разрабатывать различные минералы, включая редкоземельные элементы и нефтегазовые ресурсы. США будет предоставлена возможность войти в крупные инфраструктурные проекты в Украине. США будут готовы инвестировать или привлекать инвестиции", - сказал он.

Он добавил, что США будут готовы инвестировать в технологии, чтобы снизить себестоимость продукции и увеличить цену его экспорта. По его словам, США будут стремиться, чтобы продукция из Украины была конкурентоспособной на глобальных рынках.

Подоляк подчеркнул, что заработанные в рамках этой сделки средства останутся в прозрачном фонде и реинвестироваться в украинскую промышленность.

"С экономической точки зрения здесь все ясно и выгодно. Есть еще один фактор. Эта сделка напрямую открывает нам возможность покупать оружие, в том числе из США. Почему? Потому что это актив. То есть США приобретают активы на территории Украины. Активы нужно защищать. Если ты будешь защищать активы, это значит, что ты должен дать Украине возможность защищать территорию. Ты не должен позволить, чтобы потенциально выгодные для США активы попали в другие руки", - заявил он.

Подоляк отметил, что когда Россия захватывает территории, она привлекает к разработке тех или иных ресурсов других, в том числе Китай, и, соответственно, косвенно усиливает Китай в рамках глобального противостояния.

"США вряд ли заинтересованы в прямом усилении конкурента через Россию. И поэтому, конечно, это выгодно для нас как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения возможности наращивания оборонного потенциала. Поэтому США сегодня, на мой взгляд, более реально оценивают Россию, войну и пути к миру, какие шаги нужно предпринять. И они более прагматично и крайне продуктивно подходят к партнерству с Украиной. То есть мы действительно партнеры", - заключил он.