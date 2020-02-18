Киев намерен вынести вопрос обострения ситуации в Донбассе на СБ ООН

Киев намерен вынести вопрос вооруженного столкновения на линии разграничения сил в Донбассе на заседание Совета безопасности ООН, которое пройдет сегодня по инициативе России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спикер украинского представителя в Совбезе ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица", - отметил О.Николенко.