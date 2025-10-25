Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 18:56
    Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в 2026 году

    Украина рассчитывает получить первые из 150 истребителей Gripen, договоренность о поставке которых была достигнута со Швецией, уже в 2026 году.

    Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    "Договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - написал он в своем Telegram-канале.

    Во время визита Зеленского в Швецию 22 октября был подписан договор о намерении в области обороны. Сообщалось, что Стокгольм планирует продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E.

    Позднее министр обороны Пол Йонсон заявил, что оплата этой сделки может быть произведена за счет использования замороженных российских активов, юридические механизмы по использованию которых пытаются выработать страны ЕС.

