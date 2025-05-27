KFC за пять лет инвестирует в Великобританию и Ирландию $2 млрд

Оператор сети ресторанов быстрого питания KFC, принадлежащий Yum! Brands Inc., планирует инвестировать 1,49 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) в Великобританию и Ирландию в течение следующих пяти лет.

Оператор сети ресторанов быстрого питания KFC, принадлежащий Yum! Brands Inc., планирует инвестировать 1,49 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) в Великобританию и Ирландию в течение следующих пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Reuters.

Это, как ожидается, позволит создать свыше 7 тысяч рабочих мест как в самой KFC, так и в ее цепочках поставок.

Около 466 млн фунтов будет направлено на открытие новых ресторанов и обновление 200 действующих точек, еще 583 млн фунтов - в новые рабочие места.

Сейчас с сети KFC в Британии и Ирландии более 1 тысячи точек, в которых работает 30 тысяч человек, отмечает Reuters. Компания планирует открыть еще 500 ресторанов в течение следующего десятилетия.

В KFC отмечают, что спрос на ее предложения в Британии увеличивается: "Мы ожидаем, что рынок будет только расти, спрос на жареную курицу превосходит предложения других категорий ресторанов быстрого питания".