Госсекретарь США встретится с президентом Узбекистана в рамках турне по Центральной Азии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в рамках своего официального турне по Центральной Азии встретится с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

По информации внешнеполитического ведомства, визит Керри в Узбекистан состоится 1 ноября.

Госсекретарь США примет участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств пяти государств Центральной Азии и США в Самарканде, указывается в сообщении. В этой связи, по данным МИД республики, в Узбекистан прибывают руководители министерств иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркмении.

Как ранее сообщила пресс-служба госдепа США, с 28 октября по 3 ноября госсекретарь США Джон Керри посетит Австрию, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

Отметим, это первый визит Джона Керри в Центральную Азию и первый визит госсекретаря США во все пять центральноазиатских республик во время одной поездки.