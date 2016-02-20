Керри: встреча США и РФ в Женеве проходит "серьезно и конструктивно"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Первая встреча целевой группы по прекращению огня в Сирии с участием представителей РФ и США проходит "серьезно и конструктивно", сообщил госсекретарь Джон Керри, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Все понимают сложность достижения этой цели (перемирия) и определенно предстоит еще много работы. Это дискуссии серьезные и конструктивные, они включают несколько сложных проблем, которые еще предстоит решить", — сказал Керри в Лондоне, куда он прибыл с коротким визитом, передает агентство Рейтер.

"Выработка модальностей для перемирия в такой ситуации, как в Сирии, это очень технический и детализированный процесс. Именно поэтому наши команды все еще работают над этим. Мы хотим, чтобы процесс был устойчивый. И если все участники смогут показать свою готовность реально сесть и выработать (решения), мы сможем достичь прекращения огня", — добавил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что во встрече принимают участие дипломаты и военные двух стран. На экспертном уровне обсуждения велись всю прошедшую ночь и день.

Ранее в Мюнхене прошло заседание международной группы поддержки Сирии (МГПС), на нем были приняты решения о необходимости в течение недели решить вопрос о доставке гуманитарных грузов во все части страны и определить модальности прекращения вооруженных действий, которое не будет распространяться на террористические группировки.